FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, Bursa’da gençlerle tecrübelerini paylaştı

FIFA kokartlı hakem Cihan Aydın, Bursa'da lise öğrencileriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen şubat ayı hakem seminerinde FIFA kokartı takmaya hak kazanan Cihan Aydın, Bursa'da Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Gençlerin ilgi gösterdiği buluşmada deneyimlerini paylaşan Cihan Aydın, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Söyleşinin ardından Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, katılımlarından dolayı Aydın'a teşekkür ederek hediye sundu.

Cihan Aydın, gençlerin spora, özellikle de futbola ilgili olduğunu söyledi.

Gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aydın, "Gençler çok meraklılar. Özellikle konu futbol olunca ilgililer. Fazla soru geldi. Hepsini cevaplamaya çalıştık. Umarım mutlu olmuşlardır. Bir nebze daha aydınlanmışlardır." dedi.

Aydın, öğrencilerin, sahada yaşanan olayları, hakemlerin oyuncularla olan diyaloglarını merak ettiklerini belirtti.

Bursa'nın Bursaspor gibi bir artısı olduğunu, voleybol ile basketbolda da üst ve alt liglerde çok sayıda takım bulunması nedeniyle Bursa'da sporun her renginin bulunduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Sanayi, tekstil, Bursa'da çok yaygın ama futbol şehri olarak her yerde konuşuluyor ve lanse ediliyor. Bursa bu konuda çok avantajlı. Bursaspor'un olması, futbolu seven şehir olarak da Bursa'nın ve Bursaspor taraftarının futbola ayrı bir düşkünlüğü var. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü burada sporun her dalına çok rahat ulaşıp çok da destek görüyorlar. Çünkü yöneticilerinden, ailelerinden, kulüpteki yöneticilerinden sporu destekleyen yüzlerce birey var. Bu yüzden yönlenmeleri konusunda da çok fazla seçenek var. Sadece futbol da değil. Basketbolda da üst ligde, alt liglerde çok sayıda takımı var. Bursa'da sadece futbol olarak değil genel olarak spor anlamında çocukların çok büyük bir artısı olduğunu düşünüyorum."

Aydın, sporun her dalının güzel olduğunun altını çizerek, "Disiplini, çalışmayı, iletişim kurmayı spor çok fazla etkiliyor. İnsana değer katıyor. Umarım her dalına bir şekilde yetenekleri dahilinde katılım sağlarlar." değerlendirmesinde bulundu.