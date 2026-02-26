Galatasaray’da İlkay Gündoğan’dan UEFA Kupası sözleri!

Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğu ile ilgili anısından bahseden İlkay Gündoğan, "2000 yılındaki UEFA Kupası serüvenini hatırlıyorum. Bütün aile televizyonun başında izliyorduk. Ağlıyorduk, birbirimize sarılıyorduk. Bu benim için çok önemliydi. Evet, bu da beni sonunda bu hale getirdi. Bugün olduğum kişi, bugün olduğum futbolcu" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da oynadığı için çok şanslı hissettiğini belirten İlkay Gündoğan, "Şu anda bu formayı giyiyor ve bu muhteşem kulübü temsil edebiliyor olduğum için kendimi çok ama çok şanslı hissediyorum. Çocukluk hayallerimden birinin gerçekleştiğini düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.