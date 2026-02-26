Galatasaray’da Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla parlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunun rövanş maçında dün Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup olan Galatasaray, ilk karşılaşmayı 5-2 kazandığı için skor avantajıyla tur atladı.

Uzatmalarda 105+1. dakikada Juventus'un ağlarını sarsan Osimhen, çok kritik bir periyotta durumu 3-1'e getirerek, takımının son 16 turuna çıkmasına büyük katkı sağladı. Nijeryalı yıldız, böylece sarı-kırmızılı ekibin bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısında bir kez daha önemli rol oynadı.

4. KEZ MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Victor Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4. kez maçın oyuncusu seçildi.

Etkili performansıyla Şampiyonlar Ligi'nde arka arkaya oynanan Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında "maçın en iyi oyuncusu" olan Osimhen, bu ödülü Juventus ile yapılan rövanş karşılaşmasında da aldı.