Inter’de Hakan Çalhanoğlu kararı verildi! Galatasaray’a müjde...

İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, Inter'in Hakan Çalhanoğlu'na yeni sözleşme teklif etmeyi düşünmediğini duyurdu. Çalhanoğlu'nun aklında Galatasaray olduğu belirtilen haberde, Okan Buruk'un da oyuncuyla sık sık görüştüğü aktarıldı.

Diğer yandan Galatasaray ve Inter arasındaki transfer görüşmeleri sonuçlanmaması durumunda Hakan Çalhanoğlu'nun bir sezon daha takımda kalıp daha sonra ayrılacağı da eklendi.

OKAN BURUK DUYURMUŞTU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus ile oynanan ilk maç öncesi İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Hakan Çalhanoğlu'nu da iyi tanıyorum, o bir Galatasaray taraftarı. Taraftarımız da onun gelmesini istiyor. Şöyle söyleyeyim... Onu kollarımızı açarak bekliyoruz." demişti.

2027 yazında sözleşmesi sona erecek olan milli oyuncu, Inter forması altında bu sezon 23 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı.