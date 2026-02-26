Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Jamie Carragher'dan olay sözler: "Galatasaray'ı eleriz"
Liverpool formasıyla efsaneleşen eski futbolcu Jamie Carragher, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçlarının ardından, "Yüzde 99 eminim, Galatasaray'ı eleriz." dedi.

Jamie Carragher’dan olay sözler: Galatasaray’ı eleriz
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı. Liverpool ya da Tottenham ile eşleşecek olan sarı-kırmızlıların rakibi, 27 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Dün oynanan maçların ardından Liverpool efsanesi Jamie Carragher, televizyon programında İngiliz ekibinin son 16 turundaki rakibi için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Carragher, Atletico Madrid'den daha çok Galatasaray'ı tercih ederim. Yüzde 99 eminim, Galatasaray'ı eleriz." dedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında İngiliz ekibini Victor Osimhen'in golüyle 1-0 yenmişti.

