Kerem Aktürkoğlu: “Şampiyon olacağız”

Giriş Tarihi: 27.02.2026 01:34

Fenerbahçe’nin Nottingham’ı 2-1 mağlup ettiği maçta golleri kaydeden Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlk maç 3-0 bitmişti, hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz dedik. Hafta sonu acı verici bir şekilde taraftarımızı üzdük. Fenerbahçe'nin pes etmeyeceğini göstermek istedik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kazandık. Başımız dik şekilde Avrupa Ligi'ne veda ettik. Yapacak bir şey yok. Taraftarlarımızı biraz olsun sevindirdiysek ne mutlu bize.

Herkes için yoğun bir fikstür var. Bahane değil. Önümüzde böyle bir fikstür var. Bu fikstürden güzel skorlarla ayrılacağımızı düşünüyorum. Ligin sonunda da şampiyon olan taraf biz olacağız."

