Kocaelispor’da Recep Durul’dan Beşiktaş maçı sözleri!

Hakem hataları nedeniyle puan kaybettiklerini belirten Recep Durul, "Süper Lig'de 8. sıradayız ama sahadaki eşitsizliklerden dolayı puanlar kaybettik. Biz şu anda ligde ilk 5'te olacaktık, tablo öyle gözüküyordu ama sağlık olsun. Türk futbolu adına katkılarımızı yapmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan'la ilgili konuşan Recep Durul, "Selçuk Hoca'mıza güvendik ve arkasında durduk. İstikrarı yakalayana kadar basamakları beraber çıktık. Selçuk Hoca şu anda başarılı bir şekilde maçlarını oynamaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.