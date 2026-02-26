Lucas Torreira: Hayal kurmaya devam edelim!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Juventus'u Devler Ligi'nde saf dışı bırakan Galatasaray'da Lucas Torreira bir paylaşım yaptı.

Juventus maçına dair Lucas Torreira, "Şampiyonlar Ligi'ndeki en iyi gecemiz olmadığını biliyoruz, ancak bu harika takımın sıkı çalışma ve disiplinle birlikte neler başardığını unutamayız" ifadelerini kullandı.