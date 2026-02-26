Marius Mouandilmadji: Şehrimizi mutlu etmek istiyoruz!

Samsun şehrini mutlu etmek istediklerini belirten Marius Mouandilmadji, "Bu şekilde iyi performans göstermeye devam etmek istiyoruz. Alacağımız iyi sonuçlarla şehrimizi mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çift forvet olarak sahaya çıkmalarıyla ilgili soruya Marius Mouandilmadji, "Çift forvette kendimi rahat hissettim. Elimizden geleni yaptık maçta. Hem ben hem Cherif gol attık. En önemlisi takıma katkı sağlamak. Birlikte oynamak biraz rahattı. Bu şekilde devam etmek istiyoruz ama bu karar hocamızın" cevabını verdi.