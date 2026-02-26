Marius Mouandilmadji: Şehrimizi mutlu etmek istiyoruz!

UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Samsunspor, Shkendija karşısında 4-0 galip geldi ve son 16 turuna yükseldi.
Samsunsporlu futbolcu Marius Mouandilmadji maçın ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Konferans Ligi'nin en golcü futbolcusu olduğunun hatırlatılması sonrası Marius Mouandilmadji, "Gösterdiğim performans nedeniyle kendim ve takımımla gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarım olmadan 8 maçta 7 gol atamazdım Konferans Ligi'nde. Attığım gollerle takımıma destek olduğum için çok mutluyum. Konferans Ligi'nde en skorer oyuncu olamazdım, takım arkadaşlarım olmadan" dedi.
Samsun şehrini mutlu etmek istediklerini belirten Marius Mouandilmadji, "Bu şekilde iyi performans göstermeye devam etmek istiyoruz. Alacağımız iyi sonuçlarla şehrimizi mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Çift forvet olarak sahaya çıkmalarıyla ilgili soruya Marius Mouandilmadji, "Çift forvette kendimi rahat hissettim. Elimizden geleni yaptık maçta. Hem ben hem Cherif gol attık. En önemlisi takıma katkı sağlamak. Birlikte oynamak biraz rahattı. Bu şekilde devam etmek istiyoruz ama bu karar hocamızın" cevabını verdi.