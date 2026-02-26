Nottingham Forest – Fenerbahçe maç sonu Libero TV canlı yayını! Melike Çelik, Serkan Balcı, Serkan Korkmaz

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Nottingham Forest ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. City Ground'da oynanacak müsabaka saat 23.00'te başlayacak.

Nottingham Forest - Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yaparken, dördüncü hakem Matteo Marchetti olacak.

Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma Libero TV YouTube kanalında yorumlanacak.

Zorlu mücadelenin ardından Melike Çelik, Serkan Balcı ve Serkan Korkmaz, Libero TV YouYube kanalında canlı yayında karşılaşmayı değerlendirecek.

F.BAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Sarı-lacivertlilerin turu geçebilmesi için sahadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Fenerbahçe'nin 3 farklı galibiyetinde mücadele uzatmalara gidecek. Uzatmalarda skor değişmezse turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra, 1 ve 2 farklı yenilgilerde ise ev sahibi ekip tur atlayacak.

F.BAHÇE'DE 7 EKSİK

Fenerbahçe'de kritik mücadele öncesi 7 eksik bulunuyor. Fred Rodrigues ile Jayden Oosterwolde cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de kadroda yer almayacak.