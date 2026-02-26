Samsun tur için sahada

Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 1-0 yenen Samsunspor, tur için evinde sahaya çıkıyor. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Galibiyetin yanı sıra beraberlik de temsilcimize turu getirecek. 1-0 kaybederse maç uzatmaya gidecek. Tarihinde daha önce iki kez İnter Toto Kupası'nda mücadele eden Karadeniz ekibi, 27 yıl sonra çıktığı Avrupa arenasında yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde tarihi bir başarıya imza atmak istiyor. Sakatlıkları süren Emre Kılınç, Coulibaly ve Sousa olmayacak. Samsun, turu geçmesi halinde Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk'ten biriyle eşleşecek. Fink basın toplantısında şöyle konuştu: "Kısa zaman oldu ben buraya geleli. Takıma enerji getirdiğimi düşünüyorum. Kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Tarih yazmak bize bağlı."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!