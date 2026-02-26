Samsunspor’da Cherif Ndiaye gol sevincinin sebebini açıkladı!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Shkendija karşısında 4-0 galip geldi ve adını son 16 turuna yazdırdı.
UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'na yükselme başarısı gösteren Samsunspor'da Cherif Ndiaye açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Cherif Ndiaye, "Öncelikle ilk yarıdaki performansımıza bakınca küçük detaylarda sıkıntılar vardı. Hocamız bizle konuştu devrede, mantalitesini aşıladı. Buraya gelen taraftarımız da teşekkürler. En iyi şekilde bir sonraki maça odaklanacağız" dedi.
Attığı golden sonra yaptığı sevinçle ilgili soruya Cherif Ndiaye, "Taraftarımıza yaptığım harekette şunu belirtmek istedim; benden gol bekliyorlardı, ben elimden geleni yapıyordum ama gol atamıyordum, bugün attım. İnşallah gol atmaya devam ederim" cevabını verdi.