Samsunspor’da Olivier Ntcham’dan kura çekimi sözleri!

UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Samsunspor, Shkendija karşısında 4-0 galip geldi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıran Samsunspor'da Olivier Ntcham mücadele sonrası konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Olivier Ntcham, "Aldığımız galibiyet, harika oldu. İlk yarıda biraz zorlandık. Sonrasında bulduğumuz golle oyunu açtık. Maçı kendi istediğimiz gibi oynamaya başladık. Sonradan 3 gol daha attık. Sonrasında kendi oyunumuzu daha rahat sergileyebildik" dedi.