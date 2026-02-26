Samsunspor’da Thorsten Fink’ten muhtemel rakip cevabı!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Shkendija karşısında 4-0'lık skorla kazandı ve son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Shkendija maçının ardından konuştu.
Karşılaşmayı değerlendiren Thorsten Fink, "İkinci yarıda çok iyiydik. Atmış olduğumuz golden sonra oyun çözüldü. Çok daha iyi oynadık golle birlikte. Gergindik, stres yaşadık. Rakibimize de çok fırsat vermedik. İkinci yarıda dediğim gibi iyi geçiş oyunu oynadık" dedi.
Türk futbolu için önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Thorsten Fink, "Totalde 5-0'lık galibiyetle tur atladık. Hem Samsunspor hem Türk futbolu için çok önemli bir galibiyetti. Dün Galatasaray gerçekleştirdi, biz bugün gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.
Celil Yüksel ve Marius Mouandilmadji'nin performansına parantez açan Thorsten Fink, "İkinci yarıda çok iyiydik. Celil'in oyuna katılmasıyla birlikte ofansta doğru işler yaptık. Celil'in katkısı çok önemliydi. İyi forvetlerimiz var. Marius Mouandilmadji 2 gol attı, yanılmıyorsam Konferans Ligi gol kralı durumunda. Daha çok gol atabilirdik aslında. İlk yarı biraz gergindik, bu nedenle istediğimiz oyunu oynayamadık. Ancak, rakibe de şans ve fırsat vermedik. Zekice ve akıllıca oynadık. Maçı gol yemeden tamamlamak da ayrı bir önemdeydi. Attığımız gollerden sonra üzerimizdeki yükü attık. Bu nedenle oyuncularımız daha rahat oynadı" sözlerini dile getirdi.
UEFA Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakiplerine dair soruya Thorsten Fink, "Zor bir rakip bizi bekleyecek. Kim olursa olsun zorlu olacak. Son 16'ya kalmak tarihi bir başarı zaten. Elbette gidebileceğimiz kadar gitmek istiyoruz, her şey mümkün futbolda. Bodo Glimt'in başarılarına bakın mesela" cevabını verdi.
Thorsten Fink kendi tercihiyle ilgili, "Shakhtar Donetsk mi, Rayo Vallecano mu? Bence Rayo Vallecano daha iyi olabilir. İspanya'da hava şartları daha iyi. Shakhtar Donetsk çıkarsa Polonya'ya gideceğiz. İkisi de iyi takımlar. İki takım da topa sahip olmayı seviyor. Shakhtar Donetsk de evinde oynamadığı için öyle bir avantaj olabilir" ifadelerini kullandı.