Samsunspor’da Thorsten Fink’ten muhtemel rakip cevabı!

Türk futbolu için önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Thorsten Fink, "Totalde 5-0'lık galibiyetle tur atladık. Hem Samsunspor hem Türk futbolu için çok önemli bir galibiyetti. Dün Galatasaray gerçekleştirdi, biz bugün gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Celil Yüksel ve Marius Mouandilmadji'nin performansına parantez açan Thorsten Fink, "İkinci yarıda çok iyiydik. Celil'in oyuna katılmasıyla birlikte ofansta doğru işler yaptık. Celil'in katkısı çok önemliydi. İyi forvetlerimiz var. Marius Mouandilmadji 2 gol attı, yanılmıyorsam Konferans Ligi gol kralı durumunda. Daha çok gol atabilirdik aslında. İlk yarı biraz gergindik, bu nedenle istediğimiz oyunu oynayamadık. Ancak, rakibe de şans ve fırsat vermedik. Zekice ve akıllıca oynadık. Maçı gol yemeden tamamlamak da ayrı bir önemdeydi. Attığımız gollerden sonra üzerimizdeki yükü attık. Bu nedenle oyuncularımız daha rahat oynadı" sözlerini dile getirdi.