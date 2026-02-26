Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nde son 16’da! Avrupa’da tarih yazıyoruz

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Shkendija'yı konuk etti. Zorlu karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynandı.
Kritik müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çaldı. Simone Sozza'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Assio Berti üstlendi. VAR'da Daniele Doveri, AVAR'da Valerio Marini görev aldı.
İlk maçta rakibini deplasmanda 1-0'la geçen Samsunspor, rövanşı ise 4-0'lık skorla galip tamamladı.
Samsunspor'un gollerini 53'üncü dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, 71'inci dakikada Cherif Ndiaye ve 79 ile 90+2'nci dakikalarda Marius Mouandilmadji kaydetti.
Bu sonucun ardından Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi sonrası Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk ile eşleşecek.
Samsunspor - Shkendija: 4-0
Goller: 53' Olivier Ntcham (P), 71' Cherif Ndiaye, 79' Marius Mouandilmadji, 90+2' Marius Mouandilmadji
İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye, Mouandilmadji.
Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Islami, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Ndzengue.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada defanstan seken topu takip eden takip eden Ndzengue Moubeti'nin şutunda meşin yuvarlak soldan az farkla auta çıktı.
11. dakikada Webster'in kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Meliqi'nin kafa vuruşunda kaleci Okan iki hamlede topu kontrol etti.
15. dakikada Ndiaye'nin ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top kaleci Gaye'de kaldı.
45+1. dakikada Mouandilmadji'nin pasında Holse'nin şutunda kaleci Gaye topu güçlükle kurtardı.
53. dakikada Assoumou'nun yere düşürüldüğü pozsiyonda penaltının başına geçen Ntcham'ın şutunda top filelerle buluştu. 1-0
71. dakikada soldan ceza sahasına giren Assoumou'nun pasında Ndiaye, tpou boş kaleye gönderdi. 2-0
74. dakikada Makoumbou'nun ara pasına iyi hareketlenen Mouandilmadji'nin şutu filelerle buluştu. Gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.