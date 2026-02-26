Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 12:07 Son Güncelleme: 26.02.2026 12:12

Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri açıklandı!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın (27 Şubat cuma günü) başlayacak.

TFF Merkez Hakem Kurulu, 24. haftada görev alacak hakemleri açıklandı.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ:

Yarın

20.00 RAMS Başakşehir - Konyaspor: Oğuzhan Aksu

20.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

28 Şubat Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Kocaelispor - Beşiktaş: Cihan Aydın

20.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Göztepe - Eyüpspor: Batuhan Kolak

1 Mart Pazar

16.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Ümit Öztürk

20.00 Samsunspor - Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Alper Akarsu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz