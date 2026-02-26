Tarık Çetin: 2-0’dan sonra tura inandık!

Fenerbahçe, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe forması giyen Tarık Çetin müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Tarık Çetin, "Buraya gelirken çok sakat oyuncumuz vardı. Maça çıkarken keyif almak için sahaya çıktık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen özveriyle mücadele ettik. 2-0'dan sonra tura inandık açıkçası. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.