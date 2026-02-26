Tarık Çetin: 2-0’dan sonra tura inandık!

Fenerbahçe, 3-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Fenerbahçe forması giyen Tarık Çetin müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Tarık Çetin, "Buraya gelirken çok sakat oyuncumuz vardı. Maça çıkarken keyif almak için sahaya çıktık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen özveriyle mücadele ettik. 2-0'dan sonra tura inandık açıkçası. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.
Taraftarlara parantez açan Tarık Çetin, "Taraftarımıza bir parantez açmak istiyorum. Bizi son dakikaya kadar çok iyi desteklediler, hiç susmadılar" sözlerini dile getirdi.
Bireysel performansına dair soruya Tarık Çetin, "Öncelikle her an kaleci mevkisinde, uzun süre şans bulamayınca ve tekrar şans bulunca ilk başta zorlanıyorsunuz ama antrenmanlarda ekstra çalışarak, ekstra antrenmanlar yaparak açığımı kapatmaya çalıştım. Eksiklerim üzerine çok çalışıyorum. Umarım daha iyi yardımcı olurum takımıma" cevabını verdi.