Tesadüf değil alın teri!

Bodo/Glimt, ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor. Grup fazında Manchester City ve Atletico Madrid'i yere seren, ardından İnter'i iki maç sonunda 5-2'lik skorla dize getiren Norveç kulübü, adını son 16'ya mühürledi. 55 bin nüfuslu kasabaya bayram yaşatan Bodo, uygun maliyetiyle meydan okuyor. Bodo/ Glimt'in 667 milyon Euro değerindeki İnter'i elediği maçtaki ilk 11'inin maliyeti 13.2 milyon Euro... 5 oyuncu bedelsiz alındı. En pahalılar Hauge ile Berg 4'er milyon Euro'ya mâl oldu.

HOCASI KNUTSEN'İN MAAŞI 1.3 MİLYON EURO

Futbolcularına toplamda 22 milyon Euro maaş yükümlüğü bulunan Bodo'nun toplam gideri ise 29.5 milyon Euro. Bu başarının perde arkasındaki mimarı, 2018'den beri takımın başında olan Kjetil Knutsen, senelik 1.3 milyon Euro kazanıyor. Devleri bir bir yıkan Bodo/ Glimt, bu sezon kasasına 54 milyon Euro para koydu. Bodo/ Glimt, son 5 yıldır katıldığı Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlar sayesinde kulüpler sıralamasında 230 sıra birden yükselerek 264'ten 34.'lüğe çıktı. 2024-25'te Avrupa Ligi'nde yarı finalde elenen Bodo, bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yoluna devam ediyor.