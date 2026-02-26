TFF, Başkan Erdoğan’ın doğum gününü kutladı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Paylaşılan mesajda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğum Gününü Kutlarız Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi başta spor yatırımları ve tesisleşme olmak üzere her alanda büyük bir azimle daha güçlü yarınlara taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş gününü içtenlikle kutlarız.

Vatanına olan sevgisi ve kararlı liderliğiyle, milletimizin iradesini esas alarak Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmeti şiar edinmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu uzun ömürler dileriz."