Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
Giriş Tarihi: 26.02.2026 20:21

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

Galatasaray’ın Juventus’a mağlup olduğu maçta sarı-kırmızılı takıma turu getiren gollerden birini atan Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.

Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi
  • ABONE OL

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Juventus maçında gösterdiği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

UEFA tarafından açıklanan haftanın 11'i şu şekilde:

Oblak, Zappacosta, Bjortuft, Tapsoba, McKennie, Thcouameni, Tonali, Kvaratskheila, Hauge, Osimhen, Sörloth

PERFORMANSI

Nijeryalı golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off'unda Juventus ağlarını sarsarak takımına son 16 tur biletini getiren isimlerden biri olmuştu. Osimhen ayrıca, Juventus maçının da en iyi oyuncusu seçilmişti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz