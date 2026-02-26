Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Juventus maçında gösterdiği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

UEFA tarafından açıklanan haftanın 11'i şu şekilde:

Oblak, Zappacosta, Bjortuft, Tapsoba, McKennie, Thcouameni, Tonali, Kvaratskheila, Hauge, Osimhen, Sörloth

PERFORMANSI

Nijeryalı golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off'unda Juventus ağlarını sarsarak takımına son 16 tur biletini getiren isimlerden biri olmuştu. Osimhen ayrıca, Juventus maçının da en iyi oyuncusu seçilmişti.