A.Gücü’nden Gazzeli çocuklara iftar

TFF 2. Lig ekibi Ankaragücü, "Üzülmeyin Çocuklar, Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" projesi kapsamında Gazze'de 1500 çocuğa iftar verdi. Başkent ekibi, Filistin ve dünyanın farklı yerlerinde mağduriyet yaşayan çocuklar için destek çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Başta Filistinli Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere, Gazze ve dünyanın farklı coğrafyalarında mağduriyet yaşayan çocukların yalnız olmadığını göstermek istiyoruz. Hiçbir çocuğun aç uyumaması, hiçbir masum hayatın umutsuzluğa mahkum olmaması için dayanışma çağrısında bulunuyoruz."