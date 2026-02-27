Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Başakşehir'de Davie Selke son haftalarda seriye bağladı!
Giriş Tarihi: 27.02.2026 22:10

Başakşehir'de Davie Selke son haftalarda seriye bağladı!

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir'in golcüsü Davie Selke, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekti.

İHA
Başakşehir’de Davie Selke son haftalarda seriye bağladı!
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada attığı iki golle yıldızlaşan Davie Selke, son haftalardaki formunu sürdürdü. 31 yaşındaki futbolcu, ligde çıktığı son 6 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırırken, ligdeki gol sayısını da 7'ye yükseltti.

Selke, Trabzonspor, Kayserispor, Eyüpspor, Beşiktaş ve Alanyaspor'a birer gol atarken, Konyaspor karşısında iki kez fileleri havalandırdı.

Alman golcü, müsabakanın 76. dakikasında yerini Onur Ergün'e bıraktı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir'de Davie Selke son haftalarda seriye bağladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz