CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Fatih Karagümrük maçı!

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan Tufan, Muçi, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Onuachu.

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Berkay Özcan, Verde, Babicka, Larsson.

TRABZONSPOR 48 PUANDA

Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 48 puan toplama başarısı gösterdi.

Fatih Karagümrük ise şu ana kadar 13 puan topladı.