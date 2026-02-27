Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Fatih Karagümrük maçı!
Giriş Tarihi: 27.02.2026 17:18

CANLI | Süper Lig’de Trabzonspor – Fatih Karagümrük maçı!

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Maçın canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Karşılaşma Papara Park'ta oynanacak.

Müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Murat Ergin Gözütok üstlenecek.

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Ozan Tufan, Muçi, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Onuachu.

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Berkay Özcan, Verde, Babicka, Larsson.

TRABZONSPOR 48 PUANDA

Trabzonspor, Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 48 puan toplama başarısı gösterdi.

Fatih Karagümrük ise şu ana kadar 13 puan topladı.

