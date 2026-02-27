Chibuike Nwaiwu: Her şey için Tanrı’ya şükrediyorum!

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu açıklamalarda bulundu.
Performansını ve karşılaşmayı değerlendiren Chibuike Nwaiwu, "Üç puan için çok mutluyum çünkü bizim adımıza kolay bir maç değildi. Şükürler olsun, istediğimiz üç puanı aldık. Goller beni mutlu ediyor. Her şey için Tanrı'ya şükrediyorum" dedi.
Gol sevincine dair soruya Chibuike Nwaiwu, Bu tarz kutlamayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi onlarla beraber olmayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma söylüyorum. Her zaman kramponlarını parlatıp kutlamaların içinde olmak istiyorum" cevabını verdi.