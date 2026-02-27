Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Chibuike Nwaiwu: Her şey için Tanrı’ya şükrediyorum!
Giriş Tarihi: 27.02.2026 22:18

Trabzonsporlu futbolcu Chibuike Nwaiwu, Fatih Karagümrük maçından sonra konuştu.

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu açıklamalarda bulundu.

Performansını ve karşılaşmayı değerlendiren Chibuike Nwaiwu, "Üç puan için çok mutluyum çünkü bizim adımıza kolay bir maç değildi. Şükürler olsun, istediğimiz üç puanı aldık. Goller beni mutlu ediyor. Her şey için Tanrı'ya şükrediyorum" dedi.

Gol sevincine dair soruya Chibuike Nwaiwu, Bu tarz kutlamayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma yardım etmeyi onlarla beraber olmayı seviyorum. Takım arkadaşlarıma söylüyorum. Her zaman kramponlarını parlatıp kutlamaların içinde olmak istiyorum" cevabını verdi.

