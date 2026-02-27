Fatih Tekke: Bu çocukların desteğe, arkadan itilmeye ihtiyacı var!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, ikinci yarı gayet iyi oynayarak hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Tekke, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir akşam yaşadıklarını ifade ederek "Oyunun ilk bölümünde iyi bir atak hazırlanışı ile güzel bir gol bulduk. Onun haricinde ilk 45 dakika istediğimiz olmadı." dedi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iyi oyun ortaya koyduklarını belirten Tekke, "Oyunun ikinci yarısında istediğimiz şeylerin çoğu oldu. Oyunun doğru anlarında arka arkaya gelen iki duran top, oyunun kolay geçtiği hissini verdi. İkinci yarı gayet iyiydik, hak ettiğimiz bir galibiyetti. Oyuncularımı tebrik ederim. Şimdi önümüzde kupa maçı var. Çok zor bir kadroya karşı oynayacağız. Kazanmak zorunda olduğumuz bir karşılaşma. Sakatlarımız var, hazır olmayan oyuncularımız var. Böyle devam edeceğiz. Bütün oyuncularımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.