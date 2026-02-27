Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Keçiörengücü, stadında ilk kez akşam maçı oynayacak!
Giriş Tarihi: 27.02.2026 13:55

Keçiörengücü, stadında ilk kez akşam maçı oynayacak!

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Aktepe Stadı'nda ilk kez akşam maçına çıkacak.

AA
Keçiörengücü, stadında ilk kez akşam maçı oynayacak!
  • ABONE OL

Ankara Keçiörengücü ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki karşılaşma, Keçiören Aktepe Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak.

Kulüpten edinilen bilgiye göre, Keçiören Aktepe Stadı'nda ilk kez akşam saatlerinde bir maç oynanacak. Uzun süren çalışmaların ardından stat, gece müsabakalarına uygun hale getirildi.

DÜZENLEMELER BİTTİ

Mevcut aydınlatma sisteminde bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılırken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kriterlerinin karşılanması için gerekli teknik düzenlemeler tamamlandı.

Keçiörenli taraftarlar, yarın ilçelerinde oynanacak ilk akşam maçına tanıklık edecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Keçiörengücü, stadında ilk kez akşam maçı oynayacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz