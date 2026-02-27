Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında istenen cezalar belli oldu! Futbolda bahis soruşturması

4 YILDAN 13 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 17 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması istendi.

HER ZANLI HAKKINDA AYRI AYRI DAVA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve tutuklanan şüpheliler hakkındaki iddianamelerin tamamlandığı ve her zanlı hakkında görevli mahkemede ayrı ayrı dava açıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasa dışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma, bundan sonra yapılması planlanan operasyonlar ile de aralıksız şekilde sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.

Hazırlanan iddianamede hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman; futbolcular Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak, Metehan Baltacı, Yunus Emre Tekoğul, Faruk Can Genç, Kadir Kaan Yurdakul, Orkun Özdemir, Alassane Ndao, Abdurrahman Bayram, Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Eyüpcan Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, Mert Aktaş, İsmail Karakaş, Tufan Kelleci ve Mert Hakan Yandaş ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Buğra Cem İmamoğulları ve Yandaş'ın kupon yaptırdığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, "şüpheli" olarak yer aldı.