Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ozan Tufan: Mevki seçmeyi çok sevmiyorum!
Giriş Tarihi: 27.02.2026 22:28

Ozan Tufan: Mevki seçmeyi çok sevmiyorum!

Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, Fatih Karagümrük maçından sonra konuştu.

Ozan Tufan: Mevki seçmeyi çok sevmiyorum!
  • ABONE OL

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük karşısında 3-1 galip gelen Trabzonspor'da Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ozan Tufan, "Skor anlamında bizim için iyi bir maç oldu ancak oyun olarak eksiklerimiz vardı. Attığımız gol, tüm hafta üzerinde çalıştığımız bir organizasyondu. Bunun karşılığını sahada almak bizi mutlu etti" dedi.

Sağ bekte görev almasına dair soruya Ozan Tufan, "Normalde mevki seçmeyi çok sevmiyorum. Bugün sağ bekte hocamızın verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım, 2 asist yaptım. Benim asist yapmamdan çok takımın kazanması önemli" cevabını verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Ozan Tufan: Mevki seçmeyi çok sevmiyorum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz