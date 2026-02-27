Ozan Tufan: Mevki seçmeyi çok sevmiyorum!

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük karşısında 3-1 galip gelen Trabzonspor'da Ozan Tufan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Ozan Tufan, "Skor anlamında bizim için iyi bir maç oldu ancak oyun olarak eksiklerimiz vardı. Attığımız gol, tüm hafta üzerinde çalıştığımız bir organizasyondu. Bunun karşılığını sahada almak bizi mutlu etti" dedi.

Sağ bekte görev almasına dair soruya Ozan Tufan, "Normalde mevki seçmeyi çok sevmiyorum. Bugün sağ bekte hocamızın verdiği görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştım, 2 asist yaptım. Benim asist yapmamdan çok takımın kazanması önemli" cevabını verdi.