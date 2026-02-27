PFDK kararları açıklandı! Dursun Özbek’e ceza

PDFK'nın verdiği kararlar şu şekilde:

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 26.02.2026 tarih ve 58 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- KOCAELİSPOR Kulübünün, 20.02.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE MİSAFİR blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübünün, 21.02.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 21.02.2026 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 9. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST A-KUZEY ÜST B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

GALATASARAY A.Ş.'nin, 21.02.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinden (www.galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.700.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 21.02.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) ve 22.02.2026 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinden (www.galatasaray.org) yapılan paylaşımlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/1-a maddeleri uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY ALT B ve F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR Başkanı NURETTİN AÇIKALIN'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ZECORNER KAYSERİSPOR idarecisi MUSTAFA BAKİ ERSOY'un, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-HESAP.COM ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR GÜNEY ÜST A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

6- GAZİANTEP FUTBOL A.Ş.'nin, 22.02.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ÜST TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- SAMSUNSPOR A.Ş.'nin, 22.02.2026 tarihinde oynanan MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 22.02.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1.900.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY ALT TRİBÜN 108, 109, KUZEY ÜST TRİBÜN 408, 409, GÜNEY ALT TRİBÜN 120, 121, 122, DOĞU ÜST TRİBÜN 414, 415 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- GÖZTEPE A.Ş.'nin, 22.02.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÖZTEPE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAMİSAFAFİR TRİBÜN 404, 405, 406 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 23.02.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1.300.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN KUZEY D-KUZEY E-KUZEY C-KUZEY K-KUZEY M, SPOR TOTO TRİBÜN E-D-C-K-L, MARATON ÜST TRİBÜN C-D-G, MARATON ALT TRİBÜN C-H, FENERIUM ÜST TRİBÜN C-F bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 23.02.2026 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 280.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 63.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. kaleci antrenörü ÖZDEN ÖNGÜN'ün, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü HAKAN ÖZMERT'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. antrenörü HAKAN ÖZMERT'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK'nın, 21.02.2026 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-ESENLER EROKSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU MARATON TRİBÜN B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

13- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 23.02.2026 tarihinde oynanan ÖZBELSAN SİVASSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 31.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş. sporcusu CANER ERKİN'in, ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.'nin, 23.02.2026 tarihinde oynanan ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasında, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 23.02.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT 133, GÜNEY ALT 122, 123 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

16- İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK'nın, 23.02.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FK Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR ÜST TRİBÜN 235 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

17- ADANASPOR A.Ş.'nin, 21.02.2026 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-FETHİYESPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR Kulübü antrenörü ADEM DURSUN'un, 21.02.2026 tarihinde oynanan ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ-GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım antrenörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- GÜZİDE GEBZE SPOR Kulübü görevlisi ÖZKAN ÖZKANCA'nın, 21.02.2026 tarihinde oynanan ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ-GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GÜZİDE GEBZE SPOR Kulübü antrenörü ŞAHİN AYGÜNEŞ'in, rakip takım antrenörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- MENEMEN FK kaleci antrenörü VAHAP KEMER'in, 21.02.2026 tarihinde oynanan MENEMEN FK-BURSASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- BURSASPOR Kulübünün, 21.02.2026 tarihinde oynanan MENEMEN FK-BURSASPOR Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 9. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 211.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü antrenörü SÜLEYMAN FATİH ŞEN'in, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübü görevlisi COŞKUN YAVUZ'un, müsabaka sonrasında akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- MUŞ SPOR Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan MUŞ SPOR KULÜBÜ-KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- MARDİN 1969 SPOR Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK – MARDİN 1969 SPOR NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 96.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada MARDİN 1969 SPOR Kulübü idarecisi VEYSİ DUYAN'ın, müsabaka devre arasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR-AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR-AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. görevlisi ESER ÖKTEM'in, 21.02.2026 tarihinde oynanan BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.-SULTAN SU İNEGÖLSPOR NESİNE 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka esansında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübünün, 21.02.2026 tarihinde Maltepe Hasan Polat Stadında oynanan BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş.-SULTAN SU İNEGÖLSPOR NESİNE 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmaları suretiyle akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü görevlisi OLCAY İLERİ'nin, müsabaka esansında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü görevlisi ÖMER FARUK ZAHAL'in, müsabaka esansında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- KARAMAN FUTBOL Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ-SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR NESİNE 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- BATMAN PETROL SPOR A.Ş. teknik sorumlusu SERDAR BOZKURT'un, 22.02.2026 tarihinde oynanan BATMAN PETROL SPOR A.Ş.-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- MUĞLASPOR Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde Muğla Atatürk Stadyumunda oynanan MUĞLASPOR-İSKENDERUNSPOR A.Ş. Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MUĞLASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.'nin, 22.02.2026 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. antrenörü NEBİL TEKİNARSLAN'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. sporcusu BAHADIR EROL'un, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. görevlisi SAMET YILMAZTÜRK'ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. görevlisi SAMET YILMAZTÜRK'ün, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT'nin 47/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü kaleci antrenörü HASAN OKAN GÜLTANG'ın, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü görevlisi MEHMET CEMAL YILDIZ'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü HAKAN KARABIYIK hakkında, Belgelerin Haksız Kullanımına İştiraki nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü antrenörü MUSTAFA KURTOĞLU'nun, Belgelerin Haksız Kullanımı nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR-ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK sporcusu TUNA SEZEN'in, 22.02.2026 tarihinde oynanan KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR-ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- SİLİVRİSPOR Kulübü teknik sorumlusu OZAN KARAKİRAZ'ın, 21.02.2026 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR-BURSA YILDIRIM SPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SİLİVRİSPOR Kulübü antrenörü ÖZCAN KARAKİRAZ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. sporcusu OĞUZHAN AKGÜN'ün, 21.02.2026 tarihinde oynanan KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.-EDİRNESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- EDİRNESPOR Kulübü masörü UĞUR TURGAY'ın, 21.02.2026 tarihinde oynanan KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş.-EDİRNESPOR Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, ihraç öncesi rakip takım oyuncusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EDİRNESPOR Kulübü masörü UĞUR TURGAY'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan ÇORLU SPOR 1947-İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübü Başkanı AHMET BAYRAM'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ÇORLU SPOR 1947 Kulübü görevlisi MURAT SULUCAK'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- İNKILAP FUTBOL SPOR Kulübü görevlisi SADIK AKYÜZ'ün, 22.02.2026 tarihinde oynanan ÇORLU SPOR 1947-İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNKILAP FUTBOL SPOR Kulübü görevlisi SADIK AKYÜZ'ün, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2 ve 35/4. maddeleri uyarınca 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- GALATA SPOR Kulübü sporcusu METE HAN GENÇ'in, 22.02.2026 tarihinde oynanan POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ-GALATA SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 1. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR-ERCİYES 38 FUTBOL SPOR Kulübü Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, seyircilerin stadyuma girişlerinden görevlilerin stadyumu terk etmelerine kadar geçen sürede stadyumda tam donanımlı ambulans araç ve görevlilerinin hazır bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SUVERMEZ KAPADOKYA SPOR Kulübü sporcusu AZAT ÇAKAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- MALATYA YEŞİLYURT SPOR Kulübü masörü BEKİR SEVER'in, 22.02.2026 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ-DİYARBEKİR SPOR A.Ş. Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- KİLİS 1984 A.Ş.'nin, 22.02.2026 tarihinde oynanan KİLİS 1984 A.Ş.-MDGRUP OSMANİYESPOR Nesine 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- FATSA BELEDİYESPOR Kulübünün, 21.02.2026 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-PAZARSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 7.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FATSA BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübünün, 21.02.2026 tarihinde oynanan KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR-52 ORDUSPOR FK Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübünün, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübü hakkında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Aynı müsabakada KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübü idarecisi ÜMİT HARUN GENÇ'in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübü idarecisi ÜMİT HARUN GENÇ'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübü idarecisi ÜMİT HARUN GENÇ'in, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b maddesi uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübü Başkanı RECEP YILMAZ'ın, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübü Başkanı RECEP YILMAZ'ın, basın mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-b maddesi uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübü görevlisi OĞUZHAN DEMİRTÜRK'ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübü görevlisi İLKERCAN AYDEMİR'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

46- 52 ORDUSPOR FK sporcusu EGE ÖZKAYIMOĞLU'nun, 21.02.2026 tarihinde oynanan KDZ. EREĞLİ BELEDİYE SPOR-52 ORDUSPOR FK Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

47- YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübünün, 21.02.2026 tarihinde oynanan YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR-AMASYASPOR FK Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, mensuplarının ve taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübü görevlisi MEHMET AKYÜZ'ün, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA BABAYİĞİT'in, rakip takım mensuplarına yönelik hakaretleri nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 105.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübü idarecisi MUSTAFA BABAYİĞİT'in, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR Kulübü görevlisi HAKAN DEMİRCİ'nin, rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c maddesi uyarınca 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

48- ARTVİN HOPASPOR Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-GİRESUNSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

49- GİRESUNSPOR Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-GİRESUNSPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22/ğ ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü teknik sorumlusu ÖNDER DENİZ KOLGU'nun, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi DEMİRCAN DEMİR'in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

50- 1926 BULANCAKSPOR Kulübü teknik sorumlusu GÖKHAN KILAVUZ'un, 22.02.2026 tarihinde oynanan 1926 BULANCAKSPOR-TCH ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada 1926 BULANCAKSPOR Kulübü doktoru ALİ HAYDARİ'nin, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

51- ÇAYELİ SPOR Kulübü görevlisi ERGÜN ÇAKMAKÇI'nın, 22.02.2026 tarihinde müsabakasında, rakip takım antrenörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

52- KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ-KARABÜK İDMANYURDU SPOR Nesine 3. Lig 3. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 9.600.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübü antrenörü YUNUS EMRE YILMAZ'ın, rakip takım antrenörüne yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

53- ALTAY Kulübünün, 21.02.2026 tarihinde oynanan ALTAY-TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, stadyumda yer alan büfelerde içeceklerin kapalı şekilde satılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ALTAY Kulübünün, misafir takım için satışa çıkarılan biletlerin toplu bir şekilde ev sahibi takım tarafından satın alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

54- NAZİLLİ SPOR A.Ş.'nin, 22.02.2026 tarihinde oynanan NAZİLLİ SPOR A.Ş.-KARŞIYAKA Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NAZİLLİ SPOR A.Ş.'nin, müsabakada yeterli sayıda top toplayıcı bulundurulmaması suretiyle talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

55- İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin, 22.02.2026 tarihinde oynanan İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 8.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

56- AFYONSPOR Kulübünün, 22.02.2026 tarihinde oynanan AFYONSPOR-ALANYA 1221 FUTBOL SPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 27.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

57- DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR Kulübü sporcusu NAZMİ CANDOĞAN'ın, 22.02.2026 tarihinde oynanan DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR-ESKİŞEHİRSPOR Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."