Samsunspor’da Gaziantep FK hazırlıkları başladı!

Samsunspor, Trendyol Süper Ligi'n 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki idmanda futbolcular, rondo ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı. UEFA Konferans Lig son 16 play-off turu rövanşında Shkendija ile dün akşamki müsabakada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.