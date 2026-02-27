Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı!
Giriş Tarihi: 27.02.2026 19:16

Samsunspor'da Gaziantep FK hazırlıkları başladı!

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Samsunspor'da hazırlıklara start verildi.

AA Futbol
Samsunspor, Trendyol Süper Ligi'n 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki idmanda futbolcular, rondo ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı. UEFA Konferans Lig son 16 play-off turu rövanşında Shkendija ile dün akşamki müsabakada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Tedavilerine devam edilen Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Emre Kılınç antrenmanda yer almadı.

Karadeniz ekibi, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz