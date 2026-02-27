Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Futbolda bahis-şike ile ilgili iddianame tamamlandı! 34 sanık hakkında karar...
Giriş Tarihi: 27.02.2026 17:04 Son Güncelleme: 27.02.2026 17:28

Son dakika haberi: Futbolda bahis-şike ile ilgili tamamlanan iddianame kapsamında 34 sanık hakkında ayrı ayrı dava açıldı.

Futbolda bahis-şike ile ilgili tamamlanan iddianame kapsamında 34 sanık hakkında ayrı ayrı dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda "FUTBOLDA BAHİS-ŞİKE" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında yapılan operasyonlarda yakalanan ve tutuklanan şüpheliler hakkında iddianameler tamamlanarak, her şüpeli hakkında görevli mahkemeye ayrı ayrı dava açılmıştır.

Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasadışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma bundan sonra yapılması planlanan operasyonlar ile de aralıksız şekilde sürdürülecektir." denildi.

METEHAN VE MERT HAKAN DA YER ALDI

9 Aralık 2025'te tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında hazırlanan iddianamede, Baltacı'nın 'Dolandırıcılık' ile 'Şike ve teşvik primi' suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Aralarında futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 34 sanık hakkında ayrı ayrı davaların açıldığı iddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

