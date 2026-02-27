Son dakika haberi: Samsunspor’un Konferans Ligi’ndeki rakibi belli oldu! İşte son 16 eşleşmeleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin ardından Konferans Ligi'nde de son 16 turu eşleşmeleri, gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kurada son 16 turunun yanı sıra olası çeyrek ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

Shkendija'yı eleyen Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi ise İspanyol ekibi Rayo Vallecano oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçını iç sahada oynayacak.

Karadeniz ekibi, Rayo Vallecano'yu elemesi halinde çeyrek finalde Celje-AEK Atina eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Konferans Ligi son 16 turu karşılaşmaları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak.