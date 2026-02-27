Suat Çakır: Hedefimiz kesinlikle çeyrek finale gitmek!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano ile karşılaşacak. İki ayaklı eşleşmede Samsun'da oynanacak ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılarak Madrid'de turu geçen taraf olmak istediklerini ifade eden Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, açıklamalarda bulundu.

Avrupa kupalarında bu başarıları tesadüfen yakalamadıklarını ifade eden Suat Çakır, "Rayo Vallecano ile iki ayaklı bir maç yapacağız. Ligde zor günler geçiriyor olabilirler ama kaliteli ve mücadele gücü yüksek bir takımları var. İspanya'nın köklü ve tecrübeli ekiplerinden biriyle oynayacak olmak bizim için önemli bir sınav olacak. Rakibimize saygı duyuyoruz ancak biz de güçlü ve ne istediğini bilen bir takımız. Avrupa'da bu noktaya tesadüfen gelmedik" diye konuştu.