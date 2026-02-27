Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Taraftarlar, Lionel Messi'ye zor anlar yaşattı!
Taraftarlar, Lionel Messi'ye zor anlar yaşattı!

ABD ekibi Inter Miami'nin Ekvador temsilcisi Independiente del Valle ile oynadığı hazırlık maçında sahaya giren taraftarlar, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye zor anlar yaşattı.

Porto Riko'daki Juan Ramon Loubriel Stadı'nda oynanan maçın son dakikalarında sahaya giren taraftarlar, imza almak ve fotoğraf çektirmek için Messi'nin yanına gitti.

Daha sonra güvenlikleri aşan başka bir taraftar ise koşarak orta yuvarlakta bulunan Arjantinli futbolcuya sarıldı. Bu sırada taraftarı yakalayan güvenlik görevlisi, Messi'nin de yere düşmesine neden oldu.

Olayın şaşkınlığını yaşayan yıldız futbolcu, hızla ayağa kalkarak taraftarın bulunduğu noktadan ayrıldı.

Inter Miami, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. İkinci yarının başında oyuna giren Messi, 70. dakikada penaltıdan takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

