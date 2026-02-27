Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF’den yeni yaş kutlaması
Giriş Tarihi: 27.02.2026

TFF'den yeni yaş kutlaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi başta spor yatırımları ve tesisleşme olmak üzere her alanda büyük bir azimle daha güçlü yarınlara taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 72. yaş gününü içtenlikle kutlarız. Vatanına olan sevgisi ve kararlı liderliğiyle, milletimizin iradesini esas alarak Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmeti şiar edinmiş olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlık, mutluluk ve huzur dolu uzun ömürler dileriz" denildi

