Trabzonspor, Fatih Karagümrük’ü ikinci yarıda geçti! Maç fazlasıyla zirveyle fark 4’e indi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşma Papara Park'ta oynandı.
Müsabakada Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile Murat Ergin Gözütok üstlendi.
Trabzonspor, Fatih Karagümrük karşısında 3-1'lik skorla kazandı.
Trabzonspor'un gollerini 20'nci dakikada Paul Onuachu ile 47 ve 50'nci dakikalarda Chibuike Nwaiwu kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 51'e yükseltti. Bordo-mavililer, maç fazlasıyla Süper Lig'in zirvesindeki Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi.
Fatih Karagümrük ise 13 puanda kaldı. İstanbul ekibi, maç fazlasına rağmen Süper Lig'de son sırada kaldı.
Trabzonspor - Fatih Karagümrük: 3-1
Goller: 20' Paul Onuachu, 28' Daniele Verde, 47' Chibuike Nwaiwu, 50' Chibuike Nwaiwu
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada Mladenovic'in uzun pasında, Babicka savunmadan kurtardığı topu Verde'nin önüne bıraktı. Bu futbolcunun ceza alanı içinde karşı karşıya pozisyondaki şutunda kaleci Onana yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.
20. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sağ taraftan Ozan Tufan'ın ortasında, ceza alanı içindeki Onuachu'nun kafa vuruşunda, top kaleci Grbic'in sağından filelerle buluştu: 1-0.
28. dakikada Larsson'un pasında, araya girmek isteyen Bouchouari'ye çarparak savunma arkasına giden topu Savic, kaleciye bırakmak isterken araya giren Verde, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
32. dakikada Muçi'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Grbic topa sahip oldu.
35. dakikada Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksander Stanojevic, Kranevitter'in yerine Berkay Özcan'ı sahaya sokmak istedi. Tabelada da değişiklik gösterilmesine rağmen oyuncu ısrarla sakatlığının olmadığını belirterek sahada kalmak isteyince değişiklik gerçekleşmedi.
37. dakikada ceza alanı içinde Oulai'nin şutunda kaleci Gbric, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
47. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafayla arkaya aşırdığı topu Nwaiwu, kafa ile filelere gönderdi: 2-1.
50. dakikarda Muçi'nin bu kez sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun geriye çıkardığı topu yine Nwaiwu, kafa ile filelerle buluşturdu: 3-1.
69. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Verde'nin şutunda kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.
75. dakikada sol çaprazda ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Babicka'nın sert şutunda top kale direğinin üstünden auta gitti.
84. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Onana, soluna gelen topu kornere çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Bouchouari, Muçi, Augusto, Onuachu.
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Biraschi, Mladenovic, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Verde, Serginho, Babicka, Larsson.
FATİH TEKKE'DEN 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Gaziantep FK maçının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.
Fatih Tekke, Gaziantep FK maçında sakatlanan Folcarelli'nin yerine Bouchouari'ye 11'de görev verdi. Genç teknik adam, savunmanın sağında ise Pina'yı yedek kulübesine çekerken Ozan Tufan'ın sahaya sürdü.
Trabzonspor'un Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, 6 haftalık aradan sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Bouchouari ,ligde en son 18 Ocak'ta deplasmanda oynanan Kocaelispor maçının ilk 11'inde yer almış ve 90 dakika sahada kalmıştı.
Karadeniz ekibinde tedavilerine devam edilen Visca ve Folcarelli, dışında eksik oyuncu yer almadı.
ZUBKOV 3 HAFTA SONRA KADRODA
Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Zubkov, 3 hafta aradan sonra kadroya dahil edildi.
Samsunspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Ukraynalı oyuncu, yedek kulübesinde yer aldı.
TARAFTAR DESTEĞİNDEN YARARLANAMADI
Trabzonspor, İstanbul temsilcisi karşısında taraftar desteğini arkasında bulamadı.
En son Papara Park'ta oynanan Fenerbahçe maçında yaşanan saha olayları nedeniyle bazı tribünlerdeki bordo-mavili taraftarların ceza almasının da etkisiyle maçı stadyumdan az sayıda seyirci takip etti.