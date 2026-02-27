Trabzonspor, Fatih Karagümrük’ü ikinci yarıda geçti! Maç fazlasıyla zirveyle fark 4’e indi

28. dakikada Larsson'un pasında, araya girmek isteyen Bouchouari'ye çarparak savunma arkasına giden topu Savic, kaleciye bırakmak isterken araya giren Verde, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

32. dakikada Muçi'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Grbic topa sahip oldu.

35. dakikada Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksander Stanojevic, Kranevitter'in yerine Berkay Özcan'ı sahaya sokmak istedi. Tabelada da değişiklik gösterilmesine rağmen oyuncu ısrarla sakatlığının olmadığını belirterek sahada kalmak isteyince değişiklik gerçekleşmedi.

37. dakikada ceza alanı içinde Oulai'nin şutunda kaleci Gbric, sol tarafına gelen topu yatarak kontrol etti.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

47. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Muçi'nin sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafayla arkaya aşırdığı topu Nwaiwu, kafa ile filelere gönderdi: 2-1.

50. dakikarda Muçi'nin bu kez sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Onuachu'nun geriye çıkardığı topu yine Nwaiwu, kafa ile filelerle buluşturdu: 3-1.

69. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Verde'nin şutunda kaleci Onana yatarak topu kontrol etti.

75. dakikada sol çaprazda ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Babicka'nın sert şutunda top kale direğinin üstünden auta gitti.

84. dakikada Bartuğ Elmaz'ın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Onana, soluna gelen topu kornere çeldi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Bouchouari, Muçi, Augusto, Onuachu.

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Biraschi, Mladenovic, Bartuğ Elmaz, Kranevitter, Verde, Serginho, Babicka, Larsson.