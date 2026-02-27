Trabzonspor’da Onuachu 12’den avlıyor!

Nijeryalı santrfor, %27,9'luk oranıyla forvetler arasında ilk sırada yer aldı. Onuachu'nun hemen arkasında ise devre arasında K.Gümrük'ten ayrılan Datro Fofana (%27,3) yer aldı. Fırtına'nın diğer yıldızı Felipe Augusto ise %26,3 ile listede üçüncü sırada konumlandı.

Onuachu ile Augusto'nun bu performansı bordo-mavililerin hücum hattındaki verimliliğini gösteren önemli bir veri olarak öne çıktı. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçın tamamında fileleri havalandıran 2.01'lik golcü, Trabzonspor kariyerinin en uzun serisini yakalamıştı.