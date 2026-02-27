Trabzonspor’da Paul Onuachu’dan devre arası vurgusu!

Süper Lig'in 24. haftasında Fatih Karagümrük karşısında 3-1'lik skorla kazanan Trabzonspor'da Paul Onuachu açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren ve devre arasında soyunma odasındaki konuşmaya dikkat çeken Paul Onuachu, "Maça biraz yavaş başladık. Devre arasında soyunma odasında takım arkadaşlarımız ve hocamızla konuştuk. Enerjimizi yükseltmemiz ve daha fazlasını ortaya koymamız gerektiğini konuştuk. Bu konuşmanın ardından takım iyi bir reaksiyon verdi ve üç puanı almayı başardık" dedi.
Bireysel performansına dair soruya Paul Onuachu, "Bir santrfor olarak takımınıza yardımcı olabilmek için yeteneklerinizi kullanmak zorundasınız. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım olmadan bunu başarmam mümkün değil. Benim gollerimden ziyade takım arkadaşlarımın hakkını vermek gerekir" cevabını verdi.