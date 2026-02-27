Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 27.02.2026 15:26

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanacak müsabakaların kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Kuranın ardından dev eşleşmeler belli oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kura çekimlerini eski Portekizli futbolcu Maniche yaptı.

Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 12 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 19 Mart'ta oynanacak. Organizasyonda sezonun finali, 20 Mayıs 2026'da İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Genk - Freiburg
Bologna - Roma
Stuttgart - Porto
Ferencvaros - Braga
Nottingham Forest - Midtjylland
Celta Vigo - Lyon
Lille - Aston Villa
Panathinaikos - Real Betis

