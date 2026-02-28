Antalyaspor ile Fenerbahçe 60. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de Antalyaspor'a konuk olacak.

Sarı-lacivertliler, ligde 15 galibiyet, 8 beraberlikle topladığı 53 puanla 2. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 23 puan topladı ve 14. sırada bulunuyor. Ligde son maçında puan kaybeden ve hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, Antalya'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.



LİGDE 60. RANDEVU

İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 59 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 40 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 maçta galibiyet sevinci yaşadı. 11 mücadele de berabere sona erdi. Rekabette Kanarya'nın 109 golüne, Akdeniz ekibi 47 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.



SARI-LACİVERTLİLER, AKDENİZ EKİBİNİ SON 7 MAÇTA YENDİ

Son yıllarda rakibine karşı büyük üstünlüğü olan sarı-lacivertliler, son maçlarda hanesine 3'er puan yazdırarak 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynadığı son 12 lig maçını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Kanarya bu maçlarda 24 gol kaydederken, kırmızı-beyazlılar 8 kez gol sevinci yaşadı.

Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.



DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 12 karşılaşmaya çıktı. 10'unu Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler 8 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 28 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Fenerbahçe, deplasmanda en son Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederken, son 8 deplasman maçının 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.



EKSİKLER

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Milan Skriniar, Edson Alvarez, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Ederson maç kadrosunda olmayacak. Kasımpaşa maçı sonrası sağ kasık bölgesinde zorlanma tespit edilen ve Nottingham Forest karşısında forma giyemeyen Jayden Oosterwolde'nin ise kadroya alınması bekleniyor.



6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de yarınki mücadele öncesi Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür, Nelson Semedo ve Ederson, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular yarınki mücadelede kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek.



SAMİ UĞURLU, 6. KEZ FENERBAHÇE'YE RAKİP

Ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Teknik Direktör Sami Uğurlu, kırmızı-beyazlılar ile 6 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Evinde oynadığı 3 maçı da kaybetmeyen Uğurlu yönetimindeki takım, dış sahada ise 3 maçta 1 puan alabildi. 47 yaşındaki teknik adam bugüne kadar ligde Fenerbahçe ile 5 kez karşı karşıya geldi. 4'ü Kasımpaşa, 1'i Alanyaspor'un başında olmak üzere 5 karşılaşmada da mağlubiyet yaşadı. Sami Uğurlu, 3. farklı takımla sarı-lacivertlilere rakip olacak.



ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALACAK

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın dördüncü hakemi Gürcan Hasova olacak.