Arda Turan, İzmir daveti nedeniyle Göztepe’ye teşekkür etti!

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, kendilerini İzmir'e davet eden Göztepe camiasına teşekkür etti.

Arda Turan, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Dünkü açıklamam sonrasında tüm misafirperverlikleriyle bizi İzmir'e davet eden, orada da bir evimiz olduğunu hissettiren Göztepe Onursal Başkanı Sayın Mehmet Sepil, Kerem Ertan ve Talat Papatya'ya; hem sosyal medyada hem stadyumda verdikleri destek için Göztepe taraftarına çok teşekkür ederim. Bana ve takımıma verdiğiniz bu desteği ömrümüz boyunca unutmayacağız. Sizin sözlerinizle 'Bizim evimiz, sizin eviniz' ama bilin isterim ki bundan sonra 'Bizim evimiz, sizin de eviniz." ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE'DEN ARDA TURAN'A MESAJ

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan Eyüpspor maçına gelen Göztepe taraftarı, seremoni esnasında açtıkları pankartla Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan'a mesaj gönderdi.

"Our Home Is Your Home" pankartı açan Göztepe taraftarı, Arda Turan'a "Evimiz sizin evinizdir" diyerek kapılarının sonuna kadar açık olduğunu belirtti.

Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil de bugün yaptığı açıklamayla Arda Turan ve takımını İzmir'e davet etmişti.

Arda Turan, dün yaptığı açıklamada, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini belirterek, "Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.