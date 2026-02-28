Aslan ateş çemberinde

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba gecesi deplasmanda Juventus'u soğuk terler döktüğü maçta eleyen G.Saray'ı milli araya kadar yoğun bir fikstür bekliyor. Süper Lig'de sarı-kırmızılı takım, bugün Alanyaspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Salı günü ise Akdeniz ekibi ile Türkiye Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Ardından ligde Beşiktaş derbisini oynayacak olan Aslan, sonra Devler Arenası'nda Liverpool karşısında son 16 sınavına çıkacak. Mart ortasında RAMS Park'ta Başakşehir'i konuk edecek Cimbom, bu mücadeleden 3-4 gün sonra son 16 rövanşında Liverpool'a konuk olacak. Cimbom, 18 günde 6 maç yapmasının ardından milli araya girecek.

AVRUPA'DA SARI KART TEHLİKESİ

Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı ilk maçta kart tehlikesi bekliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra Uğurcan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sallai, Lang ve Osimhen sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.

GALATASARAY'IN ZORLU FİKSTÜRÜ

Bugün Galatasaray-Alanyaspor

3 Mart Alanyaspor-Galatasaray (ZTK)

7 Mart Beşiktaş-Galatasaray

10 Mart Galatasaray-Liverpool

14 Mart Galatasaray-Başakşehir

18 Mart Liverpool-Galatasaray



OSİMHEN'İN YERİNE İCARDİ

ROTASINI Süper Lig'e çeviren Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor'u konuk edecek. İki takım üç gün sonra Türkiye Kupası'nda Alanya'da karşılaşacak. İtalya'da yorulan Aslan'da bazı oyuncuların ağrısı geçmedi. Osimhen, bugün ilk 11'de olmayacak, yerine Mauro İcardi sahne alacak. Sağ bek olarak alınan Wilfried Singo, yaşadığı iki sakatlığın ardından stoper rotasyonuna geçmişti. İtalya'da Torreira'nın yerine ön liberoda değerlendirilen Fildişi Sahilli oyuncu, bugün de stoperde Sanchez'in partneri olacak.