Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi seriye bağladı!

ÜST ÜSTE 20. MAÇTA GOL ATTI

Beşiktaş, bu sezon ligde üst üste 20. maçında da rakip ağları havalandırdı.

Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 2 karşılaşmada (Alanyaspor ve Göztepe) gol sevinci yaşayamamış ve sahadan yenik ayrılmıştı.

Sezon başında deplasmanda Göztepe'ye 3-0 kaybeden Beşiktaş, 19 Eylül 2025'ten bu yana çıktığı 20 karşılaşmada da topu rakip filelerle buluşturdu.

Süper Lig'de çıktığı toplam 24 maçın 22'sinde gol atan siyah-beyazlılar, toplamda 45 gol kaydetmeyi başardı.

GOL YEMEME SERİSİ 2 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, ligde oynadığı son iki karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Süper Lig'de 23. haftada konuk ettiği Göztepe'yi 4-0 yenen siyah-beyazlılar, bu hafta ise Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Kocaeli deplasmanında kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon gol yemeden kazandığı maç sayısını ise 7'ye yükseltti.

Siyah-beyazlılar, iç ve dış sahada Kayserispor'un yanı sırası Konyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında rakip oyuncuları durdurmayı başardı.

OH İLK KEZ BOŞ GEÇTİ

Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, Kocaelispor deplasmanında gol yollarında etkili olamadı.

Devre arasında siyah-beyazlıların renklerine bağladığı 24 yaşındaki golcü oyuncu, müsabaka boyunca pozisyona girmekte zorlandı.

Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı ilk 3 maçta da gol atmayı başaran Oh, bu kez gol kaydedemedi.

KOCAELİSPOR'A YİNE YENİLMEDİ

Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş, rakibine yine kaybetmedi.

Körfez ekibi karşısında ligdeki son yenilgisini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 12 karşılaşmada yenilmedi.

Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 12 lig maçından 11'ini kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, 6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibine 3-0 mağlup olmuştu.