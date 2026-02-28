Beşiktaş’ta Murat Kaytaz’dan Galatasaray maçı sözleri!

Kaytaz, Kocaelispor'un zaaflarını görerek hafta içi çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Kocaeli'nin zaaflarını görüp hafta içi çalıştığımız duran top organizasyonundan gol atıp maçı kazanmamız bizim için sevindirici oldu. Maç söküldükten sonra ikinci yarı Cerny ve Olaitan ile kaçırdığımız pozisyonlar da var. Kocaelispor'u da tebrik ediyorum, güzel mücadele ettiler. Beşiktaş'ta güçlü bir oyun felsefesi oturtmaya çalışıyoruz. Eski maçlarımıza baktığımızda 90 dakika adam adama yaptığımız ön alan baskılarının pek sürdürülebilir olmadığını gözlemledik. Analizlerde bunu tespit ettik ve biraz daha kendi ön alan baskımızı modernize ettik." ifadelerini kullandı.

İkinci bölgede daha agresif savunma yaparak baskı modellerini modernize ettiklerini aktaran Kaytaz, bundan önceki RAMS Başakşehir ve Göztepe maçlarında da bunu denediklerini aktardı.

Kaytaz, bugün de ikinci bölge savunmasını iyi bir şekilde yapabildiklerini belirterek, "Biraz daha agresif olmamız gereken yerlerde agresif olursak rakiplere pozisyon vermeden maçları bitireceğiz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.