Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz’dan Galatasaray sözleri!

Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor deplasmanında 1-0 galip gelen Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Yılmaz, "Kazandığımız için mutluyuz. Çok iyi oynamadık ama çok iyi mücadele ettik. Zemin de iyi oynamaya müsaade etmedi. İki takım da iyi mücadele etti ama kazanan biz olduk" dedi.

Galatasaray derbisine dair soruya Rıdvan Yılmaz, "Kazanma alışkanlığı çok önemli. Galatasaray ile zorlu bir derbi oynayacağız. Onu da kazanarak inşallah 4'te 4 yaparız" cevabını verdi.