CANLI | Süper Lig’de Galatasaray – Alanyaspor maçı!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Sane, Lang, Osimhen.

Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Ui-jo, Güven Yalçın.

GALATASARAY 55 PUANDA

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 55 puan toplama başarısı gösterdi.

Alanyaspor ise şu ana kadar 26 puan topladı.