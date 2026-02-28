Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Galatasaray – Alanyaspor maçı!
Giriş Tarihi: 28.02.2026 18:03 Son Güncelleme: 28.02.2026 18:04

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadelenin canlı anlatımı ve detayları haberimizde.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

Müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Altan üstlenecek.

Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Sane, Lang, Osimhen.

Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Ui-jo, Güven Yalçın.

GALATASARAY 55 PUANDA

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 55 puan toplama başarısı gösterdi.

Alanyaspor ise şu ana kadar 26 puan topladı.

