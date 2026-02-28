CANLI | Süper Lig’de Galatasaray – Alanyaspor maçı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.
Müsabakada Ali Şansalan düdük çalacak. Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Altan üstlenecek.
Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Sane, Lang, Osimhen.
Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Makouta, Janvier, Ruan, Hagi, Ui-jo, Güven Yalçın.
GALATASARAY 55 PUANDA
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 23 haftada 55 puan toplama başarısı gösterdi.
Alanyaspor ise şu ana kadar 26 puan topladı.