Emmanuel Agbadou: Beşiktaş’a katkı sağlamak istiyorum!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanında 1-0 galip geldi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden Emmanuel Agbadou maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Emmanuel Agbadou, "İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlere hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanmak alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık" dedi.