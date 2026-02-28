Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emmanuel Agbadou: Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum!
Giriş Tarihi: 28.02.2026 18:15 Son Güncelleme: 28.02.2026 18:17

Emmanuel Agbadou: Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum!

Beşiktaş’ın yıldız stoperi Emmanuel Agbadou, Kocaelispor maçından sonra konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Kocaelispor deplasmanında 1-0 galip geldi. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü kaydeden Emmanuel Agbadou maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Emmanuel Agbadou, "İyi bir maç oldu. İlk yarıda iyi değildik, tercihlere hata yaptık. İkinci yarı daha iyiydik. Kazanmak alışkanlığımızı devam ettirmek istiyorduk ve 3 puanı aldık" dedi.

Bireysel performansına dair soruya Emmanuel Agbadou, "Beşiktaş'ta ilk golüm ve galibiyeti getirdi. Mutluyum. Bu şekilde devam etmek ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" cevabını verdi.

