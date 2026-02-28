Florent Hadergjonaj: Hayal kırıklığına uğradık!

Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor, Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Alanyaspor'da Florent Hadergjonaj, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Florent Hadergjonaj, "Üzgünüz. Birinci yarıdaki iyi performansımızdan sonra hayal kırıklığına uğradık. Rakibin yorgun olacağını biliyorduk, bu nedenle önde baskı yapmak istedik. Gol yedikten sonra ikinci yarıda hızlı şekilde 1-1'i bulduk. Galatasaray'ın bireysel kalitesi yüksek, ortada bir şey yokken 2-1 oldu. En az 1 puanı hak ettik" dedi.

Florent Hadergjonaj sözlerini şu şekilde noktaladı: "Biz buraya gelip kendi futbolumuzu oynadık, geride beklemedik, sorumluluk aldık, neler yapabileceğimizi gösterdik. Buradan takımıma övgü gönderiyorum. Sonuç olarak puan alamadık ve Alanya'ya puansız dönüyoruz, bu da canımızı sıkıyor."