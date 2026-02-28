Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray – Alanyaspor maç sonu Libero TV canlı yayını! Fırat Aydınus, Serkan Korkmaz, Mehmet Özcan
Giriş Tarihi: 28.02.2026 19:58 Son Güncelleme: 28.02.2026 20:00

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Alanyaspor arasındaki maçın ardından Serkan Korkmaz, Fırat Aydınus ve Mehmet Özcan, Libero TV YouTube kanalında yorumlarda bulunacak.

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Altan üstleniyor. Mücadelenin dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu olurken, VAR koltuğunda Halil Umut Meler oturuyor.

Karşılaşmanın ardından Fırat Aydınus, Mehmet Özcan ve Serkan Korkmaz, Libero TV YouTube kanalında canlı yayında olacak.

Fırat Aydınus, maçtaki kritik hakem pozisyonlarını yalnızca Libero TV'de değerlendirecek.

