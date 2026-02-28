Galatasaray – Alanyaspor maç sonu Libero TV canlı yayını! Fırat Aydınus, Serkan Korkmaz, Mehmet Özcan

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Altan üstleniyor. Mücadelenin dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu olurken, VAR koltuğunda Halil Umut Meler oturuyor.

Karşılaşmanın ardından Fırat Aydınus, Mehmet Özcan ve Serkan Korkmaz, Libero TV YouTube kanalında canlı yayında olacak.

Fırat Aydınus, maçtaki kritik hakem pozisyonlarını yalnızca Libero TV'de değerlendirecek.