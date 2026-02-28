Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Lucas Torreira kaptan olarak sahaya çıktı!
Giriş Tarihi: 28.02.2026 22:12

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, Alanyaspor maçında kaptan olarak sahaya çıktı.

İHA
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılarda, müsabakada 11'de görev alan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, sahada kaptan olarak yer aldı. Torreira, Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı'nın yedek başladığı karşılaşmada kaptanlık pazubendini taktı.

30 yaşındaki futbolcu, 79. dakikada oyundan çıkarken, onun yerine oyuna giren İlkay Gündoğan pazubendini Victor Osimhen'e götürdü. Osimhen ise pazubendi İlkay'ın koluna taktı. 86. dakikada ise Mauro Icardi'nin oyuna dahil olmasıyla kaptanlık Arjantinli futbolcuya geçti.

