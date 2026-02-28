Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Alanyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılarda, müsabakada 11'de görev alan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, sahada kaptan olarak yer aldı. Torreira, Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı'nın yedek başladığı karşılaşmada kaptanlık pazubendini taktı.
30 yaşındaki futbolcu, 79. dakikada oyundan çıkarken, onun yerine oyuna giren İlkay Gündoğan pazubendini Victor Osimhen'e götürdü. Osimhen ise pazubendi İlkay'ın koluna taktı. 86. dakikada ise Mauro Icardi'nin oyuna dahil olmasıyla kaptanlık Arjantinli futbolcuya geçti.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Lucas Torreira kaptan olarak sahaya çıktı!